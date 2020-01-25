Катастрофа літака МАУ: Зеленський продовжить тиск на Іран щодо покарання винних

Президент України Володимир Зеленський обіцяє продовжувати тиснути на Іран в питанні покарання винних в ураженні українського Boeing 737.

Про це стало відомо із його заяви в інтерв'ю ізраїльському "9-му каналу".

"Ми обов'язково доб'ємося, що всі винні будуть покарані. Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка нашого екіпажу літака МАУ, який, ви знаєте, що він 2016 року, досить новий літак", - заявив Зеленський.

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За його словами, версія, що виключає теракт, була запропонована посольством України. Але українська сторона була впевнена, що причиною аварії лайнера МАУ в Тегерані не могли бути технічні помилки екіпажу, проблеми, неправильний курс або непрофесійне керування літаком. Зеленський також розумів, що катастрофа вдарить по іміджу України.

Президент зазначив, що саме під тиском України Іран надав докази, на підставі яких потім були зроблені висновки, що літак збитий ракетою.

Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 чоловік, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до "чорних скриньок" збитого літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пізніше зазначив, що перемовини щодо повернення в Україну бортових самописців збитого в Ірані пасажирського літака складні і напружені.

Фото: АА