Група з розслідування катастрофи в Ірані збереться до 14 січня – глава МЗС Канади

Група швидкого реагування на місці (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) збереться в Ірані у повному складі до 14 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter.

"Вчора передова група SRDT у складі трьох членів, які вже отримали іранські візи, вирушила до Тегерана, щоб створити командний пункт для уряду Канади… Станом на цей ранок візи були видані шести іншим членам групи, які в даний час знаходяться в Анкарі, а також двом експертам з Ради з безпеки на транспорті. Завтра вони вирушать до Ірану... Останній член SRDT прибуде до Анкари завтра, і ми очікуємо, що його віза буде швидко надана… Група швидкого реагування на місці повністю збереться для своєї найважливішої роботи до 14 січня", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Фото: AA