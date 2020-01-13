Рухані заявив, що Штати відповідальні за неспокій в Ірані

Президент Ірану Хасан Рухані наголосив, що Сполучені Штати Америки є відповідальними за неспокій у регіоні.

Відповідну заяву він зробив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, передає іранська державна інформаційна агенція IRNA.

За його словами, офіційний Вашингтон своєю присутністю "спровокував гнів серед народів".

"Американці відповідальні за останні події в регіоні, і ми всі повинні чітко засудити злочини США", – зауважив політик.

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Також він зазначив, що іранську атаку на базу США в Іраку було проведено відповідно до статті 51 Статуту ООН і вона не є злочином. Рухані підкреслив, що проблеми Близького Сходу повинні вирішувати тільки країни цього регіону шляхом політичного діалогу та з повагою суверенітету кожної держави.

"Ми всі повинні об'єднатись і повернути безпеку в регіон, а також дозволити миру запанувати в регіоні. Ми повинні не допускати таких жахливих подій деінде у світі", – заявив іранський президент.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з летовища, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.