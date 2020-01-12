Парламент Ірану підтримав Корпус вартових ісламської революції попри збитий літак МАУ

Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) попри збитий літак МАУ, який виконував рейс із Тегерана до Києва.

Про це повідомляє Mehr.

"Ця помилка є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який завжди захищав нашу країну", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що 12 січня в Ірані відбулося екстрене закрите засідання парламентаріїв із командувачем КВІР Хусейном Саламі.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з летовища, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

Фото: AA