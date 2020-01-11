МАУ працює з сімома країнами з питань можливих компенсацій

Компанія "Міжнародні авіалінії України" зараз перебуває в юридичному процесі врегулювання наслідків катастрофи літака в Ірані, що не дозволяє коментувати питання можливих компенсацій і страхових виплат.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне на брифінгу 11 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми як компанія зараз перебуваємо у вимушеному юридичному процесі, пов'язаному з врегулюванням наслідків цієї трагедії, тому, на жаль, я не можу давати коментарі, пов'язані з очікуваннями щодо компенсацій, щодо страхових виплат пасажирам", - сказав Дихне.

Він додав, що в зв'язку з тим, що на борту збитого літака були пасажири з різних країн, компанія МАУ зараз працює з сімома юрисдикціями.

"Питання, що виникають у ході процесуальних юридичних дій, висвітлюватимуться по порядку. Зараз нічого з цього приводу сказати вам не зможу", - резюмував Дихне.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася в результаті технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військовій бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.