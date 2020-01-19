У “Борисполі” почалася церемонія вшанування пам'яті загиблих в Ірані

У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” розпочалася церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 літака авіакомпанії "МАУ", які загинули внаслідок катастрофи в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В аеропорту зібралися родичі загиблих. Також прийшли багато людей з квітами. Присутні представники медичних служб, Державної служби надзвичайних ситуацій, бійці Національно гвардії, працівники Національної поліції. Церемонію висвітлює велика кількість журналістів.

Літак із тілами загиблих прибув об 11 годині. Церемонія вшанування пам’яті загиблих проходитиме в Терміналі В Міжнародного аеропорту “Бориспіль” із 12 години.

Загалом аеропорт працює у штатному режимі, вильоти з інших терміналів відбувають за графіком. Пасажирів завчасно попередили про те, що у період з 12 до 13 год. буде обмежено рух на дорозі у напрямку до аеропорту "Бориспіль", зокрема, перша та друга лінії під’їзду до терміналу В блоковані з міркувань безпеки. Доступні для проїзду третя та четверта лінії.

Церемонія вшанування пам'яті загиблих в Ірані у аеропорту “Бориспіль”/ Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група. В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.