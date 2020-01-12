В Іран їдуть шведські спеціалісти - допомагати родичам загиблих у катастрофі літака МАУ
Про це заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sveriges Radio.
Зазначається, що групу шведських спеціалістів відправляють в Іран, оскільки в авіакатастрофі загинули так багато людей, пов'язаних зі Швецією.
"Завдання полягає переважно у вирішенні консульських питань, таких як сімейні контакти та співпраця з іранською владою. Ми співпрацюємо з іншими міністерствами і відомствами з приводу того, як повинен виглядати остаточний склад цієї групи", - сказала міністр.
Наразі іноземним співробітникам важливо отримати візу в Іран, оскільки у деяких інших країн з візами виникли проблеми.
Водночас Анн Лінде сподівається, що група скоро прибуде в Іран.
Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу.
Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.
Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.
Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за своїх військових, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.
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