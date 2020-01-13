Катастрофа Boeing 737: глави МЗС п'яти країн зустрінуться у Лондоні

Міністри закордонних справ п’яти країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака “МАУ” в Тегерані 8 січня, незабаром проведуть зустріч у Лондоні.

Про це заявив український міністр закордонних справ Вадим Пристайко, повідомляє CNN.

“Через дві доби я побачуся у Лондоні, у нас відбудеться зустріч з п'ятьма міністрами закордонних справ країн, які горюють (у зв'язку з авіакатастрофою “МАУ” в Тегерані - ред.)”, - сказав він.

Пристайко також додав, що під час цієї зустрічі міністри обговорять як країни діятимуть окремо і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і яким чином країни зможуть допомогти постраждалим родинам.

Зазначається, що український міністр не назвав країни, чиї міністри будуть на зустрічі, але ймовірно йдеться про Велику Британію, Канаду, Німеччину, Швецію та Україну.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні заявив, що Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

Фото: AA