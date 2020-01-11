Офіс генпрокурора перекваліфікував справу про катастрофу Boeing 737 і передав її СБУ

Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію кримінальної справи щодо збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Офісом генерального прокурора прийнято рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження. Наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перекваліфікування справи здійснено за результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії та враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії МАУ військовими цієї країни.

Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, заявили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

Іранське військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.