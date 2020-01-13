Усі експерти МАУ залишаються в Ірані — Дихне

Спеціалісти авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ), які входили до складу міжвідомчої комісії з розслідування катастрофи українського літака Boeing 737-800, залишаться в Ірані.

Про це повідомив президент МАУ Євгеній Дихне у Facebook.

“Спеціалісти МАУ залишаються в Ірані у повному складі. Їх там троє. Ми прийняли рішення, що на даному етапі так буде правильно”, - написав Дихне.

Раніше деякі ЗМІ інформували, що сьогодні, 13 січня частина експертів міжвідомчої комісії з розслідування катастрофи українського літака Boeing 737-800 має вилетіти до України.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових відповідно до Монреальської конвенції.