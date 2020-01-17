Секретар РНБО обговорив розслідування авіакатастрофи в Ірані з послом Польщі

Секретар РНБО України Олексій Данілов та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький обговорили безпекову співпрацю між Україною, Польщею та країнами Балтії.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким. Під час зустрічі сторони обговорили розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані, поточну безпекову ситуацію в Європі та світі. Окрему увагу сторони приділили питанню інтенсифікації безпекового співробітництва”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Секретар РНБО України повідомив про роботу групи українських експертів в Ірані на місці катастрофи, а Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні висловив співчуття з приводу катастрофи літака Boeing 737 у Тегерані. Торкаючись питання двостороннього співробітництва, Данілов висловив думку щодо необхідності активізації стратегічної безпекової співпраці в регіоні, зокрема, між Україною, Польщею та країнами Балтії.

«Ми сусіди, у нас була спільна історія, і ми маємо співпрацювати, щоб наші країни були сильними і потужними», - цитує Данілова пресслужба.

Ціхоцький запевнив у незмінності позиції Польщі щодо необхідності збереження санкційного тиску на РФ, а також заявив про готовність надавати всю можливу допомогу в ході розслідування трагедії українського літака.

Під час зустрічі також було обговорено підготовку до візиту в Україну голови Бюро національної безпеки Республіки Польща Павела Солоха, який заплановано на кінець січня ц.р.