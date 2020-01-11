Іран визнав провину у збитті літака МАУ на вимогу аятоли Хаменеї - ЗМІ

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наполіг на тому, щоб Тегеран публічно взяв відповідальність за випадкове збиття ракетою іранськими військовими літака МАУ.

Про це повідомляє The New York Times.

“Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, якому повідомили про випадкове збиття (літака МАУ біля Тегерана — ред.), заявив, що інформація повинна бути оприлюднена після засідання вищого органу безпеки Ірану (Вища рада національної безпеки — ред.), повідомляє неофіційне інформаційне агентство Fars”, - йдеться у публікації.

За інформацією ЗМІ, саме Хаменеї наполіг, щоб причини трагедії і результати розслідування були опубліковані «чесно і прозоро за підсумками засідання» Вищої ради нацбезпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед пасажирів авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.