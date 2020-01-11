Іран визнав провину у збитті літака МАУ на вимогу аятоли Хаменеї - ЗМІ
Про це повідомляє The New York Times.
“Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, якому повідомили про випадкове збиття (літака МАУ біля Тегерана — ред.), заявив, що інформація повинна бути оприлюднена після засідання вищого органу безпеки Ірану (Вища рада національної безпеки — ред.), повідомляє неофіційне інформаційне агентство Fars”, - йдеться у публікації.
За інформацією ЗМІ, саме Хаменеї наполіг, щоб причини трагедії і результати розслідування були опубліковані «чесно і прозоро за підсумками засідання» Вищої ради нацбезпеки.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед пасажирів авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.