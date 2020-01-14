Українські рятувальники повернулися з Ірану

Рятувальники ДСНС у вівторок, 14 січня, повернулися з Ірану.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Facebook.

"Наші вдома. Рятувальники ДСНС повернулися з Ірану", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

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9 січня літак із українськими фахівцями вирушив до Ірану для розслідування авіакатастрофи.

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

Фото: ДСНС