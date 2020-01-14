В Ірані тривають протести студентів через збитий літак МАУ

Студенти університетів Тегерана та Ісфагана провели протести через збитий літак «Міжнародних авіаліній України».

Про це повідомляє RadioFarda.

«У понеділок студенти кількох університетів Тегерана та Ісфагана провели мітинги та скандували гасла проти Басідж (іранська напіввійськова організація, що виконує функцію народної поліції – ред.) та режиму Тегерана на третій день (протестів – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Як видно на відео з протесту в Ісфаганському індустріальному університеті, студенти скандують: "Екзекуція та ув'язнення більше нас не лякають" та "Геть, Басідж".

13 Jan 2020

Sharif University-#Tehran #Iran

Students are outraged over the regime shooting down the Ukrainian plane."They killed our elite & appointed mullahs in their place", they chant. Sharf students, alumni were among those killed.

#IranProtests @SecPompeo @realDonaldTrump pic.twitter.com/19k89lv4Cg — Mitra Motamed (@MitraMotamed) 13 січня 2020 р.

За даними користувачів соціальних мереж, десятки протестувальників були заарештовані в неділю в різних містах, включаючи Тегеран, Бабол, Керманшах, Амол і Тебріз.

У неділю тисячі протестувальників скандували лозунги проти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та Корпусу вартових Ісламської революції в Тегерані і кількох інших іранських містах. Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників у багатьох місцях, включаючи кілька станцій метро в Тегерані.

На фото, зроблених у попередні два дні протестів, можна було побачити поранених та калюжі крові на землі. Також повідомляється, що були чутні постріли, хоча поліція заперечувала, що відкривала вогонь.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.