Канада повернула тіла двох загиблих у катастрофі МАУ

Тіла двох канадців, загиблих у авіакатастрофі МАУ в Ірані, були повернуті до Канади.

Про це заявив депутат від правлячої Ліберальної партії Канади Омар Альгабра, пише CBC News.

“Одне тіло було повернуто у вівторок, друге - в середу, й уряд перебуває у процесі репатріації 13 інших жертв, заявив депутат від Ліберальної партії”, - стверджує CBC News.

За словами Альгабри, 61 громадянина і постійного мешканця Канади було поховано в Ірані, відповідно до побажань родичів.

Він додав, що уряд Канади також подвоїть суму добровільних пожертв, зроблених охочими до фонду “Сильна Канада”, створеного минулого тижня для допомоги сім'ям жертв авіакатастрофи. Наразі кількість зібраних коштів досягла 600 тис. дол.

Раніше уряд Канади оголосив про виділення 25 тис. дол. родичам кожного загиблого канадця й постійного мешканця для покриття нагальних витрат, таких як похорони й транспортування. “Альгабра заявив, що наразі близько десятка родин звернулися із запитом на отримання коштів, і п’ятьом чи шістьом кошти вже були перераховані”, - зазначається у статті.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

Фото: AA