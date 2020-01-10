Пристайко: Тіла повернуть з Ірану після ДНК-експертизи
Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Серед українських фахівців, які знаходяться в Тегерані, є медики, які мають доступ до всіх тіл, щоб порівняти ДНК-інформацію, яка передана з України туди електронним шляхом”, - зазначив Пристайко.
За його словами, тіла будуть повернуті після того, як буде проведено ДНК-експертизу.
“Зараз всі тіла ... розвезені по всіх лікарнях в Тегерані. А це не тільки українці, українців — 11. Всі команди повинні мати ДНК, щоб порівняти. Це робота — щоб знайти родичів кожного. Дуже активно працює МАУ, яке несе безпосередню відповідальність. Відбувається взаємодія. Але говорити конкретно, скільки на це може піти часу, дуже складно”, - сказав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.
Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.
Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.
У п’ятницю, 10 січня, посольство США передало Президенту України Володимиру Зеленському важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані.
Фото: АА