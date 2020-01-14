У ВР зареєстрували проєкт заяви щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

У парламенті зареєстровано проект заяви Верховної Ради України у зв'язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран.

Текст заяви було отримано Верховною Радою 14 січня та передано на розгляд Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Україна наполягає на повному розслідуванні всіх обставин цієї катастрофи, на офіційних вибаченнях з боку Ірану, поверненні тіл загиблих і здійсненні ним усіх компенсаційних виплат", - йдеться у поданні до проекту.

Також в документі зазнається, що трагедія, яка сталася в небі над Тегераном привернула увагу до наявних системних проблем в організації авіаруху цивільних літаків над територією Ісламської Республіки Іран, що потребують ретельного вивчення та вирішення.

Також, Верховна Рада закликає світову спільноту та міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення всіх винних, їхнього належного покарання, повернення тіл загиблих та здійснення іранською стороною всіх компенсаційних виплат. "ВР закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів зі своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього дієві політичні й технічні механізми", - йдеться у проєкті заяви.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне проведення страхових виплат згідно з Монреальською конвенцією.