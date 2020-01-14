Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих в катастрофі літака МАУ

Народні депутати хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих внаслідок катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття ранкового засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вчора розпочинали нашу роботу на погоджувальній раді зі слів співчуття. Я розумію, що вони дуже-дуже мало значать як для близьких, так, мабуть, і для країни. Однак, це трагедія. Це трагедія, яка сталася вперше в історії цивільної авіації незалежної України, і це трагедія не лише наша, це трагедія світова, тому що в ній загинули 176 людей, з них - 11 наших громадян. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув в цій страшній трагедії", - сказав спікер.

Разумков додав, що Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготував пропозицію щодо постанови Верховної Ради щодо збиття українського літака, яку парламент розглядатиме у вівторок, 14 січня.

"Я закликаю всіх представників як України, так і міжнародних наших партнерів, від імені Верховної Ради України долучитися до цього процесу, щоб винні понесли покарання і ми змогли дійсно до кінця довести цю важливу для держави і для близьких справу", - зазначив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.