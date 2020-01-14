Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих в катастрофі літака МАУ
Хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття ранкового засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми вчора розпочинали нашу роботу на погоджувальній раді зі слів співчуття. Я розумію, що вони дуже-дуже мало значать як для близьких, так, мабуть, і для країни. Однак, це трагедія. Це трагедія, яка сталася вперше в історії цивільної авіації незалежної України, і це трагедія не лише наша, це трагедія світова, тому що в ній загинули 176 людей, з них - 11 наших громадян. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув в цій страшній трагедії", - сказав спікер.
Разумков додав, що Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготував пропозицію щодо постанови Верховної Ради щодо збиття українського літака, яку парламент розглядатиме у вівторок, 14 січня.
"Я закликаю всіх представників як України, так і міжнародних наших партнерів, від імені Верховної Ради України долучитися до цього процесу, щоб винні понесли покарання і ми змогли дійсно до кінця довести цю важливу для держави і для близьких справу", - зазначив Голова ВР.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.
Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".
Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.