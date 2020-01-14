Разумков відкрив ранкову Раду, у залі - 351 депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у вівторок, 14 січня.

У залі зареєструвався 351 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 січня планує попередньо схвалити внесений Президентом законопроєкт про внесення змін до Конституції України, що передбачає скасування адвокатської монополії.

Другим питанням порядку денного є розгляд законопроєкту №1028 "Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)". Згідно з цією законодавчою ініціативою, Президент пропонує дозволити Раді для здійснення своїх повноважень створювати відповідні консультативні та дорадчі органи.

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Після цього Верховна Рада має намір перейти до другого читання невідкладного президентського законопроєкту №2589 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва".

Також друге читання в парламенті має пройти проєкт закону №2318-1 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", що передбачає об'єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.

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На повторний розгляд із пропозиціями Президента в Раду у вівторок має бути винесений закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України" (№0970). У листопаді 2016 року п'ятий Президент Петро Порошенко ветував цей закон.

Окрім того, 14 січня ВР планує розглянути питання про дострокове припинення повноважень народного депутата. У порядку денному не вказано, про кого саме йдеться.