Поліція посилила заходи безпеки через мирні акції у центрі Києва

Поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування для забезпечення мирного проведення акцій у центрі Києва.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.