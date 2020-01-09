Суд продовжив арешт чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро

Дніпровський райсуд столиці продовжив термін тримання під вартою до 16 лютого 2020 року чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро.

Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва.

“Суд продовжив строк тримання під вартою чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 16 лютого 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд за клопотанням прокурора продовжив строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 17 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, 18 вересня зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

13 листопада столична прокуратура повідомила, що Дніпровський райсуд столиці продовжив до 12 січня 2020 року запобіжний захід Бельку.