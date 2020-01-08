Катастрофа українського літака в Ірані: МЗС відкрило "гарячу лінію"
Укрінформ
Міністерство закордонних справ відкрило "гарячу лінію" у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.
Про це написав у Фейсбуці Президент Володимир Зеленський.
"Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень. Термінові довідки можна отримати на гарячій лінії МЗС за телефоном +38 (044) 238 16 57", - написав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
На його борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.