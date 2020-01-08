Родичам загиблих в Ірані українців нададуть всю необхідну допомогу — МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі поблизу Тегерана і обіцяє надавати їм усю необхідну підтримку і допомогу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У зв’язку із катастрофою літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував 8 січня 2020 р. рейс PS 752 Тегеран–Київ, Міністерство закордонних справ України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих... Україна надаватиме усю необхідну підтримку і допомогу родичам і близьким загиблих громадян України", - йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

У зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: АА