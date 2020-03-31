У TikTok та Instagram з’явилися акаунти МОЗ про коронавірус

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) запустило акаунт “Коронавірус інфо” у соціальних мережах TikTok та Instagram.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

"Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти “Коронавірус інфо” (@coronainfoua). Там уже запустили челендж #мийруки", - йдеться у повідомленні.

МОЗ закликає українців бути відповідальними, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, регулярно мити руки з милом, а при появі перших симптомів респіраторних захворювань одразу телефонувати сімейному лікарю.

"Підписуйтесь на акаунти “Коронавірус інфо” у TikTok та Instagram та долучайтесь до челенджу #мийруки. Записуйте власні відео та закликайте знайомих піклуватися про своє здоров’я", - закликають у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Фото: dpa