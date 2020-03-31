ВООЗ та Viber запускають чат-бот для боротьби з фейками про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я та компанія Rakuten Viber, які створили популярний месенджер, будуть боротися з дезінформацією навколо COVID-19 за допомогою безкоштовного чат-бота.

Про це компанія повідомляє у своєму пресрелізі, який є у наявності Укрінформу.

"ВООЗ та Rakuten Viber оголосили про партнерство для боротьби з дезінформацією навколо COVID-19 за допомогою безкоштовного чат-бота, доступного по всьому світу. В ньому зібрані найпоширеніші питання та останні новини пов'язані з пандемією. Щоб усі могли дізнатися актуальну інформацію про COVID-19, бот вже доступний англійською, арабською, російською мовами, а незабаром його перекладуть більш ніж на 20 мов", - йдеться в релізі.

У Rakuten Viber пояснили, що у чат-боті висвітлюються найпоширеніші питання та останні новини, пов’язані з пандемією. Розділ «Останні новини» оновлюється в режимі реального часу одночасно із веб-сайтом ВООЗ. Серед інших розділів чат-боту — «Захисти себе», «Використання масок», «Рекомендації щодо подорожей» та інтерактивний тест «Міфи» для перевірки знань про вірус. Кнопка «Здійснити пожертву» пропонує користувачам підтримати ВООЗ у боротьбі з пандемією шляхом переказу коштів до Фонду солідарності для допомоги в боротьбі з COVID-19.

У Всесвітній організації здоров'я наголосили, що хочуть правдиво висвітлювати інформацію про пандемію коронавірусу, зокрема завдяки цифровим технологіям. Про це сказав генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомили у Viber.

«ВООЗ прагне забезпечити якомога більше людей правдивою інформацією про здоров'я за допомогою інноваційних цифрових технологій. Інформація — це сила, яка може допомогти врятувати життя під час цієї пандемії», — заявив він.

У компанії додали, що чат-бот безкоштовний і вже доступний для всіх користувачів Viber у всьому світі. Viber також запускає спеціально розроблений стікерпак на знак поваги до всіх співробітників системи охорони здоров’я та їх самовідданої боротьби з вірусом. Це також спосіб поділитись позитивом під час глобального карантину. Усі, хто завантажить стікерпак з магазину наклейок Viber, автоматично отримають доступ до чат-бота. Бот також доступний за посиланням.

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Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я оновила інформацію щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби.

За даними Worldmeters станом на 15.00 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 801 117, смертей – 38 771, а одужали наразі вже 172 319 осіб.