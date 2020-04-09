Кабмін опублікував постанову про зміни до карантинних обмежень

Уряд опублікував постанову про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 11 березня № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Відповідний документ з додатками опублікований на Урядовому порталі.

Зокрема визначено, що "особи, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою)" підлягають обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів).

Також постановою визначений порядок обов’язкової госпіталізації таких осіб до обсерваторів (ізоляторів).

Визначено також, що місцеві органи влади мають право здійснювати видатки на проживання осіб у обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду цих бюджетів).

Також у постанові доповнено перелік об'єктів, яким дозволено працювати на час карантину - це об'єкти поштової та кур'єрської діяльності; будівельних робіт; заклади торгівлі будівельними матеріалами; хімчистки.

Крім того, у постанові визначено, що не потребують самоізоляції люди старші 60 років, якщо вони є: держслужбовцями, депутатами всіх рівнів, міськими головами, суддями та іншими особами, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції"; військовослужбовцями та працівниками ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів; особи, які здійснюють заходи щодо запобігання поширенню COVID-19.

Також не потребують самоізоляції особи старше 60 років, які забезпечують діяльність підприємств у сферах: енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонної промисловості.

Крім того, не потребують самоізоляції особи старше 60 років, які надають послуги у сферах життєзабезпечення населення та у сферах виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я.

Не потребують самоізоляції і літні люди, які є працівниками рятувальних, комунальних, аварійних служб та служб екстреної допомоги населенню, стратегічних підприємств та об'єктів потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня ввечері Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19 та опублікував інфографіку з вищеописаними нормами.

Як відомо, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби. Зокрема, було заборонено перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.