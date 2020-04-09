Кличко назвав “топові” порушення карантину в столиці

Кличко назвав “топові” порушення карантину в столиці

Укрінформ
У Києві правоохоронці склали 622 адмінпротоколи щодо порушників карантинних заходів.

Про це під час брифінгу 9 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Я вдячний киянам, які дотримуються обмежувальних заходів, і не ходять по місту без нагальної потреби. Але, на жаль, чимало й таких, хто ігнорує правила. І таких правоохоронці штрафують. На сьогодні правоохоронці склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників. З них, зокрема, 39 - за перебування в громадському місті без масок, 10 - за переміщення групою понад 2 людей, 20 - за відвідування парків та скверів, 6 - за відвідування спортивних майданчиків", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що за порушення правил самоізоляції або обсервації в столиці склали 64 протоколи. За його словами, поліція перевірила дотримання режиму самоізоляції у 637 осіб.

"Контроль буде. Правил повинні дотримуватися всі. Бо в такому випадку це - питання здоров'я і життя кожного з вас", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу. Зокрема, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

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Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

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Як повідомлялось, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 9 квітня було зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Києві - 300.

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