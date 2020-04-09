Мер Києва запевняє, що під час карантину не відключатимуть гарячу воду

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на період обмежень технічна підготовка до наступного опалювального сезону проводитиметься тільки на об’єктах, де не треба відключати гарячу воду споживачам.

Про це він сказав під час брифінгу в четвер, 9 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За моїм дорученням на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитися тільки на об'єктах, де не треба виключати воду споживачам... Так що вода гаряча повинна бути, а якщо у вас відсутня вода - звертайтесь за телефоном 1551, ми миттєво будемо виправляти цю ситуацію", - пообіцяв Кличко.

За його словами, щороку одразу після завершення опалювального сезону столичні служби та підприємства починають готуватися до наступного опалювального сезону і проведення гідравлічних випробувань - це не забаганка міської влади, це вимога чинного законодавства, яке визначає порядок і терміни проведення випробувань.

У той же час він зазначив, що міська влада хоче змінити формат гідравлічних випробувань.

"Ми підготували звернення до уряду внести зміни у профільне законодавство і зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів", - сказав Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, з 9 квітня у Києві розпочинаються гідравлічні випробування.