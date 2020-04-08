Пожежа на Хрещатику: Кличко пояснив, чому поки не проводять роботи у "трубі"

За даними столичних рятувальників, відновлювальні роботи в тунелі під Хрещатиком розпочати поки що неможливо через високу загазованість.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними столичних рятувальників, роботи в тунелі розпочати поки що не можливо. Буквально вчора там проводили чергові заміри повітря і через велику загазованість та концентрацію продуктів горіння вирішили трохи почекати. Також рятувальники постійно перевіряють кабелі, що не згоріли під час пожежі", - сказав Кличко.

За його словами, як тільки буде дозвіл на проведення робіт, члени спеціальної комісії розпочнуть своє розслідування щодо причин загоряння та ретельно обстежать тунель.

Кличко зазначив, що під тунелем проходили комунікації кількох великих компаній.

"Аби не припиняти свою роботу, вони використовують резервні мережі", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 5 квітня рятувальники та комунальні служби столиці працювали над ліквідацією пожежі електрообладнання на вулиці Хрещатик. Згодом пожежу було ліквідовано.

За інформацією управління з питань цивільного захисту КМДА, пожежею був охоплений кабельний підземний колектор від Європейської площі вздовж вулиці Хрещатик до Майдану Незалежності. Горіло кабельне обладнання (380 В), яке знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботу рятувальників.