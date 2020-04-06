У центрі Києва досі "лагодять" інтернет після пожежі на Хрещатику

Фахівці Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» станом на 10 годину 6 квітня продовжували ремонтно-відновлювальні роботи у кабельному колекторі Шевченківського району Києва, де напередодні сталася пожежа.

Про це на запит Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

"Станом на 10:00 відновлювальні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

В Укртелекомі поки не коментують причин пожежі, що виникла.

Як повідомлялося, на кінець дня 5 квітня залишалася необхідність відновити телефонію та послуги інтернет тільки у мікрорайоні пожежі (Європейська площа, Майдан Незалежності).

У компанії "Укртелеком" заявили, що відновили доступ користувачів до інтернету після того, як внаслідок пожежі у кабельному колекторі на вулиці Хрещатик у Києві було пошкоджено кабель.

Раніше повідомлялось, що 5 квітня внаслідок пожежі у кабельному колекторі на вулиці Хрещатик у Києві було пошкоджено кабелі «Укртелекому», що призупинило роботу мобільного зв'язку та Інтернету.

Як повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, причину загоряння кабелів Укртелекому 5 квітня на вулиці Хрещатик у Києві встановлюють спеціалісти компанії ДТЕК та правоохоронці.

"Причину пожежі встановлюють спеціалісти ДТЕК та правоохоронці", — сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 5 квітня рятувальники та комунальні служби столиці працювали над ліквідацією пожежі електрообладнання на вулиці Хрещатик. Станом на 13:00 пожежу було ліквідовано.

За інформацією управління з питань цивільного захисту КМДА, пожежею був охоплений кабельний підземний колектор від Європейської площі уздовж вулиці Хрещатик до Майдану Незалежності. Горіло кабельне обладнання (380 В), зокрема обладнання Укртелекому, яке перебуває під напругою, що значно ускладнило роботу рятувальників.

До ліквідації пожежі було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.