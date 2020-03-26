Використання інтернету в мережах Укртелекому за час карантину зросло на 25%

Використання інтернет-трафіка домашніми користувачами "Укртелекому" за перший тиждень карантину зросло на 25%.

Про це повідомляється на сайті оператора.

"Зростають обсяги спожитого інтернет-трафіка абонентами оптичної мережі Укртелекому. Протягом попереднього тижня зберігається тенденція у збільшенні споживання інтернет-трафіка домашніми користувачами – на рівні 25%. Це стосується всіх абонентів, підключених до інтернету за різними технологіями",- повідомляє "Укртелеком".

Водночас, абоненти оптичної мережі Укртелекому (FTTH/FTTB) користуються інтернетом активніше, споживаючи в середньому по 8-9 Гбайт щодоби (а це вдвічі більше, ніж абонент підключений за технологією ADSL).

Минулими вихідними інтернетом користувалися найактивніше мешканці Закарпаття (12 Гбайт), а у Києві, Дніпропетровській та Харківської областях добовий трафік одного абонента був понад 10 Гбайт.

Сьогодні інтернетом від Укртелекому користуються у понад 2420 населених пунктах України.

Оператор працює в штатному режимі, надаючи послуги в повному обсязі.