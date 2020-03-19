Використання інтернету під час карантину зросло на 30% – Укртелеком

У середньому кожен домашній користувач інтернету на початку цього тижня спожив 4,3 Гбайт трафіку, що майже на 30% більше, ніж тижнем раніше.

Про це свідчать результати аналізу ПАТ "Укртелеком", повідомляється на сайті компанії.

"Домашні інтернет-користувачі споживають більше інтернету в умовах карантину. Як свідчить аналіз інтернет-трафіку напрямку масового сегменту Укртелекому, у середньому кожен домашній користувач інтернету на початку поточного тижня спожив 4,3 Гбайт трафіку. Це майже на 30% більше, ніж тижнем раніше (до оголошення карантину)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як наголошують в Укртелекомі, зміни в обсягах споживання жодним чином не вплинули на роботу мережі оператора.

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Як повідомлялося, інтернет-послуги від Укртелекому надаються у понад 2420 населених пунктах України. Оператор продовжує реалізовувати проєкти з розширення мережі, зокрема роботи з будівництва оптоволоконних ліній тривають у 300 населених пунктах країни.