Використання інтернету під час карантину зросло на 30% – Укртелеком
Про це свідчать результати аналізу ПАТ "Укртелеком", повідомляється на сайті компанії.
"Домашні інтернет-користувачі споживають більше інтернету в умовах карантину. Як свідчить аналіз інтернет-трафіку напрямку масового сегменту Укртелекому, у середньому кожен домашній користувач інтернету на початку поточного тижня спожив 4,3 Гбайт трафіку. Це майже на 30% більше, ніж тижнем раніше (до оголошення карантину)", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як наголошують в Укртелекомі, зміни в обсягах споживання жодним чином не вплинули на роботу мережі оператора.
Як повідомлялося, інтернет-послуги від Укртелекому надаються у понад 2420 населених пунктах України. Оператор продовжує реалізовувати проєкти з розширення мережі, зокрема роботи з будівництва оптоволоконних ліній тривають у 300 населених пунктах країни.