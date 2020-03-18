Укртелеком відсьогодні припиняє фізичний прийом абонентів на період карантину

Найбільший український оператор фіксованого зв’язку "Укртелеком" припиняє з 18 березня фізичний прийом абонентів в своїх центрах обслуговування.

Про це повідомляється на сайті оператора.

"Для запобігання поширення коронавірусу Covid-19, враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211, Укртелеком вживає наступні заходи: з 18 березня 2020 року тимчасово припинено фізичний прийом абонентів у своїх Центрах обслуговування; частина співробітників переводиться на дистанційну роботу; ремонтні роботи проводяться без доступу до приміщень абонентів за виключенням соціально важливих об’єктів", - повідомляє компанія.

Водночас, наголошується, що оператор продовжує безперервну діяльність, оскільки в умовах поширення коронавірусної інфекції зростає важливість надання послуг зв’язку.

У разі виникнення питань щодо послуг, їх можна вирішити не виходячи з дому. Можна звертатися будь-яким зручним способом.

Так, гаряча лінія "Укртелеком" - 0 800 506 800, працює цілодобово. Дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів.

Також, можна скористатися формою зворотного зв'язку на офіційному сайті у розділі Допомога.

До оператора можна звернутися через сторінку у соціальній мережі (у приватні повідомлення) .

Задля швидкого опрацювання запиту важливо при зверненні вказати: ПІБ абонента, номер телефону з кодом населеного пункту або номер особового рахунку та контактний номер для зв’язку.

Крім того, можна залишити заявку в автоматичному режимі, за одним з цих номерів: 0 800 506 508 – ремонт телефону; 0 800 506 575 – ремонт радіо.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів України (№211 від 11 березня 2020 року), з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України оголошено карантин.