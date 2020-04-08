Київ повністю відключив опалення

У Києві 8 квітня завершили опалювальний сезон.

Про це під час брифінгу сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні завершили відключення опалення в місті Києві з огляду на відносно теплу погоду, з огляду на те, що кожен день опалювалювального сезону, кожен день отримання послуги опалення - це ще й нарахування. І враховуючи сьогоднішню складну ситуацію як з точки зору пандемії, так і фінасових навантажень було прийнято рішення про завершення сезону, не 15 квітня, як це робиться зазвичай, а з 5 квітня, коли ми вже маємо чіткий прогноз стабільної теплої погоди", - сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що соціальна сфера: школи та дитсадки та інші заклади були відключені від опалення ще раніше, за заявками директорів.

"З одного боку, ми сьогодні завершили опалювальний сезон, а з іншого боку, ми сьогодні ж починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", - сказав столичний чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, Київтеплоенерго з 5 квітня розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках.

У столичних школах і дитячих садочках опалення почали вимикати 25 березня. Відключення об’єктів від централізованого опалення відбувалось згідно з індивідуальними заявками адміністрацій закладів.