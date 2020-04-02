Київ відключає опалення: у Кличка назвали дату

З 5 квітня у столиці розпочнуть процес відключення опалення у житлових будинках.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 5 квітня у столиці розпочнуть процес відключення опалення у житлових будинках. Підписано відповідне розпорядження КМДА №556. За даними Українського гідрометцентру, вже з наступного тижня середньодобова температура становитиме вище +8 градусів за Цельсієм, що дає підстави завершити опалювальний сезон", - йдеться у повідомленні.

На згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж понад 2,7 км необхідно 2-3 дні.

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«Тому процес припинення теплопостачання ми розпочинаємо вже зараз, щоб відключення відбулося синхронно суттєвому потеплінню, яке очікуємо вже з вівторка. Ми вкотре не чекаємо традиційного 15 квітня для завершення опалювального сезону, щоб кияни змогли максимально зекономити кошти. Особливо враховуючи складний фінансовий стан в умовах жорсткого карантину та низки обмежень, що покликані вберегти містян від коронавірусної інфекції», – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як повідомлялося, з 25 березня КП «Київтеплоенерго» розпочало процес відключення теплопостачання у школах і садочках. Відключення об’єктів від тепла здійснюють за заявками закладів.

Рішення столичної влади про вимкнення опалення в дитячих навчально-виховних закладах зумовлене тимчасовим припиненням навчального процесу у місті Києві у зв’язку із впровадженням посилених карантинних заходів.