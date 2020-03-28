У Бердянську припиняють опалювальний сезон

У Бердянську припиняють опалювальний сезон

Укрінформ
У Бердянську з 1 квітня буде припинено опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"Вирішено закінчити опалювальний період 2019-2020 років у м. Бердянськ, с. Нововасилівка, с.Роза, в сел. Шовкове, с.Азовське з 01 квітня 2020 року",- йдеться у повідомленні.

Рішення про завершення опалювального сезону біло прийнято на позачерговому засіданні виконавчого комітету.

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У той же час, ПАО "Бердянське підприємство теплових мереж" має забезпечити функціонування централізованого опалення об’єктів Бердянського міського лікарняного комплексу до додаткового рішення виконавчого комітету.

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