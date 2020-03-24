Школи та садочки Києва відключать від опалення 25 березня.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба міської влади.

«У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада ухвалила рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста, пов’язані з боротьбою проти коронавірусу, можуть сягнути понад мільярд гривень, маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів», – зазначив Мондриївський.

Він зазначив, що у зв’язку із протиепідемічними заходами це необхідний крок, який дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на боротьбу з інфекцією.

Також він додав, що на час протиепідемічних заходів міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на даний час лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19.