Школи та садочки Києва відключать від опалення

Школи та садочки Києва відключать від опалення

Укрінформ
Школи та садочки Києва відключать від опалення 25 березня.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба міської влади.

«У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада ухвалила рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста, пов’язані з боротьбою проти коронавірусу, можуть сягнути понад мільярд гривень, маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів», – зазначив Мондриївський.

Він зазначив, що у зв’язку із протиепідемічними заходами це необхідний крок, який дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на боротьбу з інфекцією.

Читайте також: Поки зарано говорити, коли поновлять навчання у школах – Кличко

Також він додав, що на час протиепідемічних заходів міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на даний час лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-