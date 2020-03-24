Поки зарано говорити, коли поновлять навчання у школах – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наразі зарано говорити про відновлення навчального процесу в школах.

Про це він сказав на брифінгу 24 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу, бо боротьба в Україні з коронавірусом ще тільки починається. Тільки тоді, коли ситуація нормалізується, ми зможемо говорити про поновлення навчання. Втім, ми робимо все щоб школярі продовжили своє навчання дистанційно", - сказав Кличко.

За його словами, телеканал Київ транслює відеоуроки, які користуються великою популярністю.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

З 17 березня ТРК Рада та YouTube-канал Міністерства освіти запустили щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків і онлайн-курси для школярів.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.