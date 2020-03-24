Кличко не виключає, що Київ повністю "закриють"

Столична влада буде змушена запроваджувати у місті більш жорсткі заходи, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршуватиметься.

Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ще ситуація контрольована, але якщо вона почне різко погіршуватися, у нас не буде іншого виходу, як запроваджувати більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди і виїзди зі столиці, обмежувати пересування містом людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо", - сказав він.

Кличко зазначив, що багато залежить і від самих киян. "Якщо вони будуть виконувати правила обмежень, то загострення ситуації ще можна уникнути", - додав він.

Очільник Києва уточнив, що чимало європейських країн вже запровадили більш жорсткі заходи. Так надзвичайний стан ввели Болгарія, Угорщина, Грузія.

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Як повідомляв Укрінформ, в України вже зафіксовано 84 випадки Covid-19, найбільше в Києві — 29 і в Чернівецькій області — 25.