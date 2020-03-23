У Києві посилили обробку вулиць, доріг, мостів та громадського транспорту

У Києві 98 автомобілів комунального підприємства "Київавтодор" обробляють вулиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комунальне підприємство міста Києва посилило обробку вулиць, доріг, мостів, громадського транспорту миючими засобами. На сьогодні 98 авто нашого комунального підприємства "Київавтодор" працюють. І за необхідності ми можемо збільшувати кількість техніки. Вони обробляють зупинки громадського транспорту, підземні і наземні пішоходні переходи", - сказав він.

Кличко зазначив, що наразі громадський транспорт перевозить виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах і аптеках.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За словами Кличка, за минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином у столиці вже 24 хворих на коронавірус.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.