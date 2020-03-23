Кличко погрожує штрафами за прогулянки на дитячих майданчиках
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я наголошую, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, у кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень", - сказав Кличко.
Дитячий майданчик у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, Київміськрада ухвалила заборонити до покращення епідситуації з коронавірусом користуватися дитячими і спортивними майданчиками.
За словами Кличка, кількість хворих на коронавірус у столиці зросла - за минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином у столиці вже 24 хворих на коронавірус.
За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.