Кличко погрожує штрафами за прогулянки на дитячих майданчиках

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що всі дитячі майданчики у столиці закрито, а ті, хто порушує обмеження, платитимуть штрафи.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я наголошую, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, у кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень", - сказав Кличко.

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Дитячий майданчик у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Київміськрада ухвалила заборонити до покращення епідситуації з коронавірусом користуватися дитячими і спортивними майданчиками.

За словами Кличка, кількість хворих на коронавірус у столиці зросла - за минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином у столиці вже 24 хворих на коронавірус.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.