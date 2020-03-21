У Києві заборонили користуватися дитячими і спортивними майданчиками

Київміськрада ухвалила заборонити до покращення епідситуації з коронавірусом користуватися дитячими і спортивними майданчиками.

Про це сказано у Протоколі № 16 Постійної комісії ТЕБ та НС «Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва», опублікованому на Офіційному порталі Києва.

"Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному об’єднанню «Київзеленбуд», ГУ Національної поліції України у м. Києві забезпечити проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях", - сказано в документі.

Крім того, протоколом затверджено й низку інших обмежень, зокрема щодо роботи громадського транспорту та проїзду в ньому, а також щодо кількості покупців, які можуть одночасно перебувати у магазинах та аптеках.

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Як повідомляв Укрінформ, з 23 березня у Києві запроваджуються більш жорсткі обмеження карантинного режиму.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 21 березня в Україні зареєстровано 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні.

На території міста Києва зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки.