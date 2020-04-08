Про послаблення карантину можна буде говорити лише у травні - Шмигаль

Про послаблення карантинних заходів можна буде говорити лише в травні, за умови зниження динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Тelegram-каналі.

"Карантинні заходи неодмінно будуть послаблені. Але про це можна буде говорити лише в травні, за умови зниження динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні. Вже зараз уряд працює над відповідним планом, де буде чітко розписано, які саме обмежувальні заходи та з якої дати будуть скасовані. І ми обов’язково повідомимо про це громадськості", - написав Шмигаль.

Він запевнив співвітчизників у тому, що Україна згодом обов’язково повернеться до звичного способу життя. "Ми ще погуляємо парками, з’їздимо до друзів, сходимо до кав’ярні. Однак, на жаль, це точно буде не цього квітня", - додав він.

Прем'єр-міністр пообіцяв повідомити, коли обмежувальні заходи будуть скасовані, та зазначив, що у вівторок Україна отримала рекомендацію від ВООЗ продовжити карантин, тому що це ефективний засіб порятунку життів українців.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що РНБО підготувала проєкт щодо пом’якшення карантину з 14 квітня.

Проте у Раді національної безпеки і оборони це спростували, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав такі повідомлення у ЗМІ "безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації".

Із 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.