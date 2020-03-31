Франківськ закриває в'їзди до міста і просить, щоб блокпости охороняла Нацгвардія

В Івано-Франківську з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, що транслювалося на сторінці Марцинківа у Facebook.

«Організувати та забезпечити установлені законом і порядком функціонування та роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста Івано-Франківська. Зокрема, забезпечивши обов’язково температурний скринінг та обмеживши в’їзд у місто з 00 години 2 квітня, тобто з четверга», - зазначив міський голова.

Він зауважив, що для виконання цього рішення просить долучитись Нацгвардію.

Водночас, патрульна поліція має з 1 квітня забезпечити в Івано-Франківську обмеження користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками на час дії карантину. У цей період у місті запроваджується обмеження на відвідання паркових та рекреаційних зон, заборонено розпиття на вулиці алкогольних і слабоалкогольних напоїв і розведення багать.

Влада Івано-Франківська радить жителям сіл та райцентрів Прикарпаття без потреб не відвідувати у період карантину обласний центр.

Як повідомлялося, на Прикарпатті лабораторно підтверджені 45 випадків захворювання на COVID-19, з яких три летальні. Зокрема, коронавірус підтвердили у 16 мешканців Івано-Франківська.

Станом на 31 березня в Україні зареєстровано 549 випадків COVID-19, з них 13 летальних.

За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.