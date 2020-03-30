В’їзди та виїзди з Києва поки не закриті — Кличко
Про це мер Києва Віталій Кличко сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні в’їзди та виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. В’їзд до Києва легкового транспорту не обмежено. З 17 березня діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Всі обмеження встановлені для міста Києва синхронізуються також з рішеннями Кабінету Міністрів", - сказав Кличко.
За його словами, блокпости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень, на них чергує поліція та представники муніципальної варти. "Термометрію на в’їздах в місто Київ роблять поки що вибірково. Хочу підкреслити, якщо буде різкий стрибок вірусу, то будуть ухвалені більш жорсткі обмеження, інакше ми цю заразу не зупинимо", - наголосив Кличко.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У Києві зафіксовано 102 випадки COVID-19.