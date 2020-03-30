В’їзди та виїзди з Києва поки не закриті — Кличко

Сьогодні в’їзди та виїзди зі столиці не закриті, однак блокпости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень, на них чергує поліція та представники муніципальної варти.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в’їзди та виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. В’їзд до Києва легкового транспорту не обмежено. З 17 березня діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Всі обмеження встановлені для міста Києва синхронізуються також з рішеннями Кабінету Міністрів", - сказав Кличко.

За його словами, блокпости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень, на них чергує поліція та представники муніципальної варти. "Термометрію на в’їздах в місто Київ роблять поки що вибірково. Хочу підкреслити, якщо буде різкий стрибок вірусу, то будуть ухвалені більш жорсткі обмеження, інакше ми цю заразу не зупинимо", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У Києві зафіксовано 102 випадки COVID-19.