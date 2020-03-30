У Києві зафіксували 102 випадки коронавірусу - Кличко

У Києві зафіксовано 102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В столиці стрімко збільшується кількість киян, що мають підтвердження на захворювання коронавірусом. Станом на сьогоднішній ранок таких людей вже 102. Ми отримали від Державної установи "Київський міський центр МОЗ України" ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 10:00 30 березня.