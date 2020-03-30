У Львові тестуватимуть на коронавірус водіїв, медиків і соцпрацівників

У Львові відсьогодні розпочнуть тестування на коронавірус медиків, соціальних працівників та водіїв громадського транспорту.

Про це повідомив під час прямого ефіру на радіо «Люкс FM» міський голова Львова Андрій Садовий, інформує пресслужба Львівської міської ради.

"Ми сьогодні починаємо тими експрес-тестами тестувати наших водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв, тих, хто працює у Нічліжці (Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб - ред.), соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома. Нам важливо, щоб система працювала і ті люди, які забезпечують обслуговування, були здоровими. Звичайно, тестування мають проходити також медичні працівники... Бо сьогодні кожен лікар та кожна медсестра — це наш золотий запас. Також ті люди, котрі обслуговують життя міста — двірники, водії тощо", — зазначив Садовий.

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Він наголосив, що комунальний транспорт у місті працює у звичному режимі, на відміну від приватних перевізників, які за його словами, "сачкують, повтікали".

У міськраді уточнили, що тестування будуть проводити з допомогою експрес тестів, які місто закупило за кошти благодійників. Сьогодні перевірятимуть водіїв трамваїв та тролейбусів, від завтра — ще водіїв АТП-1. Також від сьогодні тестуватимуть працівників соціальних служб та медиків.