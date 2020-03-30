У Львові тестуватимуть на коронавірус водіїв, медиків і соцпрацівників
Про це повідомив під час прямого ефіру на радіо «Люкс FM» міський голова Львова Андрій Садовий, інформує пресслужба Львівської міської ради.
"Ми сьогодні починаємо тими експрес-тестами тестувати наших водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв, тих, хто працює у Нічліжці (Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб - ред.), соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома. Нам важливо, щоб система працювала і ті люди, які забезпечують обслуговування, були здоровими. Звичайно, тестування мають проходити також медичні працівники... Бо сьогодні кожен лікар та кожна медсестра — це наш золотий запас. Також ті люди, котрі обслуговують життя міста — двірники, водії тощо", — зазначив Садовий.
Він наголосив, що комунальний транспорт у місті працює у звичному режимі, на відміну від приватних перевізників, які за його словами, "сачкують, повтікали".
У міськраді уточнили, що тестування будуть проводити з допомогою експрес тестів, які місто закупило за кошти благодійників. Сьогодні перевірятимуть водіїв трамваїв та тролейбусів, від завтра — ще водіїв АТП-1. Також від сьогодні тестуватимуть працівників соціальних служб та медиків.