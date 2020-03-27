Львівських підприємців на час карантину звільнять від низки сплат

На час карантину Львівська міська рада вирішила звільнити підприємства малого та середньго бізнему від орендної плати за комунальні приміщення та елементи благоустрою, а також - від сплати туристичного збору і коштів за зовнішню рекламу.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

"Сьогодні, 27 березня, на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про впровадження низки заходів у місті для підтримки малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про звільнення підприємців від сплати орендної плати за користування приміщеннями комунальної власності та окремими конструктивними елементами благоустрою, а також звільнення від сплати туристичного збору, розміщення зовнішньої реклами та ін.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, це коштуватиме міському бюджету значних коштів. Так, за приблизними розрахунками місто недоотримає кошти за скасування орендної плати за користування комунальним майном (12,5 млн грн) і окремими конструктивними елементами благоустрою (4,6 млн грн), а також плати за розміщення зовнішньої реклами (5,4 млн грн).

«Ми отримали більше 100 звернень від підприємців, що у них немає ресурсу, бо зупинився бізнес, відповідно, немає чим оплачувати", - підкреслила Кулинич.

Також департамент пропонує звільнити готелі від туристичного збору і надати можливість відтермінування сплати пайової участі для забудовників.

"Ми також пропонуємо звернутись до органів податкової служби щодо розтермінування податків для підприємців і, відповідно, звертаюсь до власників нерухомості щодо зниження вартості оренди для підприємців", — додала вона.

Як зазначили в міськраді, працює гаряча лінія для підприємців: за телефоном 1580 можна отримати безкоштовні консультацію у робочий час. Зокрема, відділ Ділових індустрій розпочне консультувати підприємців щодо того, як можна перепрофілюватись у період карантину.

«З наступного тижня пропонуємо разом з відділом Ділових індустрій консультувати, як правильно перепрофільовувати підприємства та дати розуміння того, яка продукція буде затребуваною на час карантину», — відзначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Міський голова Андрій Садовий наголосив на необхідності перепрофілювати міські програми з підтримки бізнесу, а також на важливості пільгового кредитування для підприємців та затвердженні системи лікарняних на час карантину.

«Нам також треба перепрофілювати деякі наші програми. У нас була програма, коли ми компенсовували бізнесу проценти. Якщо підприємство буде перепрофільовуватись і купувати нове обладнання у співпраці з банками, то ми б могли компенсовувати ці відсотки. Той, хто зуміє оперативно перелаштувати себе, той і виживе... Ми також звертаємось до ВРУ, Кабміну, щоб у державі була програма пільгового кредитування для бізнесу, бо при сьогоднішніх процентних ставках ми є неконкурентоспроможні", - зазначив Садовий.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня введений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки. У світі, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.