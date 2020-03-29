УГКЦ готова надати медикам житло в Духовній семінарії Івано-Франківська - мер

Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви готова на період карантину передати для проживання медиків приміщення Духовної семінарії.

Про це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Івано-Франківська архієпархія УГКЦ з благословення архієпископа і митрополита Володимира Війтишина створила Архієпархіальний координаційний антикризовий центр, який вже має перші напрацювання: при потребі вони готові передати на період карантину приміщення Духовної семінарії (вул. Василіянок, 64) для проживання медиків, які працюють у лікарнях міста та живуть поза межами Івано-Франківська», - повідомив Марцінків.

Він додав, що в будівлі Духовної семінарії є 50 кімнат з усіма необхідними умовами для проживання.

Окрім того, з наступного тижня Центр Святого Луки безкоштовно надаватиме консультації в режимі онлайн для всіх, хто відчує погіршення стану здоров’я.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 356 випадків коронавірусу. Дев'ять хворих померли, п'ятеро одужали.