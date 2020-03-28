У Франківську серед інфікованих коронавірусом є двоє медиків - мер

В Івано-Франківську серед хворих на Covid-19 є двоє медичних працівників.

Про це у відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«На жаль, серед хворих (на Covid-19 - ред.) є двоє медичних працівників, в тому числі з обласного перинатального центру», – зазначив Марцінків.

Крім того, за його словами, в лікарнях міста експрес-тести на Covid-19 дали позитивний результат у 13 випадках. Тобто, 13 пацієнтів із пневмоніями нині очікують лабораторне підтвердження на коронавірусну інфекцію. З них 6 пацієнтів перебувають у реанімації.

Нині, як сказав мер, у двох івано-франківських лікарнях перебувають 98 пацієнтів з пневмоніями різної форми важкості, одна вагітна в міському пологовому центрі й 26 дітей у дитячій лікарні.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).

На Прикарпатті коронавірус лабораторно підтвердили у 28 випадках, з них три випадки – летальні.

Фото: АА